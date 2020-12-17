Gogoro獲選為「2020 年度全球最佳公司」。全球知名的研究機構Frost＆Sullivan公司宣佈，根據對全球雙輪電動車電池交換市場的最新分析，總部位於台灣的Gogoro公司，憑藉 Gogoro Network獲得「 2020 年度全球最佳公司」的榮耀，成為今年度唯一奪得該獎項的台灣品牌。

Frost＆Sullivan公司表示，Gogoro Network能夠結合人工智慧和機器學習，創造新一代聰明、具規模性且能不斷自我優化的電池交換平台。憑藉1.35億次的電池交換總次數，Gogoro以與眾不同的電池交換系統，向全世界展示其在二輪電動車輛領域的領導地位。且隨著與五家機車品牌的深入合作計畫，Gogoro也正持續將此商業模式應用至更多市場。Gogoro從2015年開始發展至2020年，已增長至近2,000座電池交換站，每月用戶使用多達36萬人次。Gogoro於購物中心、便利商店、停車場和咖啡廳等地點，以每隔500公尺的策略性佈點計劃來設置電池交換站，更將電池交換服務規模化，每日平均有25.5萬次電池交換次數。

「Gogoro計畫在台灣以外的幾個城市建立此服務。」Frost＆Sullivan 研發總監Vishwas Shankar表示：「GoStations、SmartScooter 智慧雙輪及整體Gogoro Network皆大獲成功，讓用戶不僅自行建立社群、組成多個論壇及網路，更成為氣候變遷與綠色交通大使，而這一切則要歸功於運用雲端運算執行電池交換系統管理的 Gogoro Network。」Frost＆Sullivan 最佳實踐研究團隊負責人Jeffrey Castilla也指出：「『Powered by Gogoro Network』計畫將 Gogoro 領先市場的電池交換系統，逐步拓展至更多車輛品牌，包含YAMAHA、PGO電動車、宏佳騰智慧電車、eReady及中華eMOVING。以製造更永續的移動方式為願景，Gogoro正逐步實現將傳統燃料轉換至永續能源的目標。」

每年Frost＆Sullivan所頒發的「年度最佳公司」獎項，旨在表揚該領域中，擁有傑出成長策略與卓越表現的公司，該獎項表彰產品和技術層面的高度創新、客戶價值和市場領導地位。Gogoro是2020年唯一獲獎的台灣品牌，願意將這份榮耀與全台灣的民眾共同分享。

另外，Gogoro 也從全球數千名競爭對手脫穎而出，連續三年入選全球百大潔淨科技企業，成為全球潔淨科技的先鋒。也證明Gogoro所致力推廣的潔淨能源理念獲得世界認同，更乾淨、更聰明的能源使用與移動方式符合全球趨勢，Gogoro將帶領群眾進一步朝向更綠色的潔淨能源前進，共同打造更乾淨、宜居的智慧城市。

(工商 )