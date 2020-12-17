Gogoro 再獲殊榮，獲選為「 2020 年度全球最佳公司」。全球知名的研究機構 Frost＆Sullivan 公司宣佈，根據對全球雙輪電動車電池交換市場的最新分析，總部位於台灣的 Gogoro 公司，憑藉 Gogoro Network™ 獲得「 2020 年度全球最佳公司」的榮耀，成為今年度唯一奪得該獎項的台灣品牌。

Frost＆Sullivan 公司表示，Gogoro Network™ 能夠結合人工智慧和機器學習，創造新一代聰明、具規模性且能不斷自我優化的電池交換平台。憑藉 1.35 億次的電池交換總次數，Gogoro 以與眾不同的電池交換系統，向全世界展示其在二輪電動車輛領域的領導地位。且隨著與五家機車品牌的深入合作計畫，Gogoro 也正持續將此商業模式應用至更多市場。

Gogoro 從 2015 年開始發展至 2020 年，已增長至近 2,000 座電池交換站，每月用戶使用多達 36 萬人次。Gogoro 於購物中心、便利商店、停車場和咖啡廳等地點，以每隔 500 公尺的策略性佈點計劃來設置電池交換站，更將電池交換服務規模化，每日平均有 25.5 萬次電池交換次數。

另外，Gogoro 也從全球數千名競爭對手脫穎而出，連續三年入選全球百大潔淨科技企業 (Global Cleantech 100 company)，成為全球潔淨科技的先鋒。也證明 Gogoro 所致力推廣的潔淨能源理念獲得世界認同，更乾淨、更聰明的能源使用與移動方式符合全球趨勢，Gogoro 將帶領群眾進一步朝向更綠色的潔淨能源前進，共同打造更乾淨、宜居的智慧城市。

(中時 )