美國官員周三表示，輝瑞公司的新冠肺炎疫苗在推出的第一天就發生意外的問題，其中包括一些疫苗的存放溫度過低，以及輝瑞報告其疫苗生產的潛在挑戰。

負責「神速行動」疫苖計畫後勤管理的珀納將軍（Gustave Perna）表示，在加州配送的新冠疫苗中，至少有兩盤的劑量需要更換，因為其儲存溫度降至攝氏負80度以下。此款輝瑞與BioNTech合作研發的疫苗，應保存在攝氏負70度左右。珀納表示，官員們正在調查存放於過低溫度下的疫苗，是否會構成安全或功效方面的風險。

美國衛生及公共服務部部長阿扎爾（Alex Azar）表示，輝瑞還報告一些生產方面的問題。他表示：「我們將透過所有機制為他們提供全力支持，以確保他們能夠為美國人民生產疫苖。」

輝瑞尚未回應媒體置評請求，但其執行長Albert Bourla本周稍早前曾向媒體表示，該公司將要求美國政府動用《國防生產法》（ Defense Production Act）來緩解某些「關鍵性的供應限制」，尤其是某些零組件，但他未提供更多細節。

美國官員亦未具體說明輝瑞在疫苖生產上面臨的挑戰。

輝瑞合作合夥BioNTech執行長Ugur Sahin上周表示，輝瑞在2020年生產1億劑的最初目標在今年早些時候減半，部分因為原材料的供應問題，但此事已經獲得解決，生產已開始達到規模。

美國官員周三表示，在監管機關批准了莫德納疫苗的前提下，他們預計下周將配送200萬劑輝瑞疫苗與590萬劑莫德納疫苖。官員們表示，莫德納疫苗最早可能在周五獲得使用授權。

「神速行動」負責人斯勞伊博士（Moncef Slaoui）則表示，美國政府正在與輝瑞討論另外取得1億劑疫苖。美國政府先前已經與輝瑞簽訂協議，可選擇額外採購多達5億劑疫苖。

(時報資訊)