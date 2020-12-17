儘管例如德國、荷蘭等國面臨嚴苛的冬天，但歐元區經濟應該會在明年第一季開始出現復甦跡象。

歐盟經濟專門委員Gentiloni在周三的歐元區財政部長會議結束後表示，2020年是「真正嚴峻」的一年，歐盟執委會預測今年19個會員國的經濟成長率為萎縮7.8%，明年將成長4.2%。

在對個別國家評論上，專委表示，特別是德國和荷蘭，施行新的限制措施，短期內將傷害國內需求；另外。不確定性仍是即將來臨的冬季最大問題，整體來說，預期在明年第一季將出現首個復甦的萌芽，但是此也有高度風險。

Gentiloni表示，今年夏季的第三季反彈高於預期，但即使第二度封鎖的經濟影響沒有像第一次嚴重，第四季的前景看起來是惡化。

有關新冠疫苗即將實施的消息預計將加速復甦，但Gentiloni補充，只有疫苗在明年能供給給所有歐洲人，經濟才可能快速回復到疫情前水準。

歐元區財政部長們同意，其財政政策應該在2021年全年保持支持性，並表示它們應該要針對性地擊中目標，以及是暫時性的。

(時報資訊)