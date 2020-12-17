國家住都中心今日舉行「新北市中和區保二總隊基地都市更新案」說明會，超過50家業者與會。執行長張溫德表示，本案產權單純、容積獎勵高、區位優異，是業界詢問度很高的案件。

國家住都中心表示，保二總隊都更案為都市更新條例修法後全國首例策略性更新地區，可提升容積獎勵，目標為更新辦公廳舍提升員警值勤環境，貫徹政府住宅政策提供社會住宅，串聯商業空間引入地區服務設施複合使用，將以公開徵求出資人並以權利變換方式實施，預估投資總額約達78億元，共同負擔比率上限為49.21％。

基地位置與捷運環狀線景平站相鄰，基地範圍三面臨路，北側臨接40公尺景平路，周邊交通及生活機能便利，未來本區將成為新北市新亮點地區，發展潛力無窮。同時依據都市更新條例第65條獎勵後之建築容積可達2倍上限，且土地權屬單純，100％公有土地，各單位意見已由國家住都中心順利整合，對投資人具有相當投資誘因。

(工商 )