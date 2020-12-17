新竹縣頭前溪南岸經典自行車道，採用「迴紋計」設計解決與台68間15米的高低落差，啟用後將能連結新竹市與17公里海岸線自行車道比美。（羅浚濱攝）

新竹縣頭前溪南岸經典自行車道，採用「迴紋針」設計，解決與台68間15米的高低落差後，這段17公里自行車道，17日由縣長楊文科及竹東鎮長張順朋等地方人士熱鬧啟用，並能順利連結新竹市與17里海岸線自行車道比美。

楊文科指出，頭前溪南岸經典自行車道利用頭前溪河濱土地及台68號高架橋下空間，透過友善環境的工法，解決二重埔至竹東河濱公園受地形及坡度限制問題，成功打通大新竹東西向自行車道的「任督二脈」，將能有效帶動新竹縣觀光效益。

新竹縣頭前溪南岸經典自行車道工程經費8千萬元，往西接新竹市台1線左岸自行車道至17公里海岸線，往北可通到坡頭漁港接桃園市自行車道，往東到竹東河濱公園後接到台3線，不僅串連起大新竹東西橫向自行車道的軸線，更能免除鐵馬族繞道及與車爭道問題。

竹東鎮長張順朋說，新竹縣頭前溪南岸17公里自行車道，從豆腐岩開始沿線的風光明媚，到竹東河濱公園更能觀賞到豐富的生態，絕對能和新竹市有17公里海岸線自行車道比美。

交旅處長游志祥說，頭前溪南岸自行車道有為克服與台68之間15米的高低落差，以「迴紋針」方式設計迴旋鋼構橋降坡，成功建構一條自行車安全騎乘路線，一路能飽覽海、河、山、鐵道風景，觀光局將2021定為推動自行車旅遊年，這條17.2公里的自行車道，勢必能豐富鐵馬族的遊程。

(中時 )