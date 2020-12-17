新冠肺炎疫情也衝擊就業市場！人力銀行調查，有高達88.8％的上班族考慮在年前轉職，創近8年新高，不少企業擔心會影響公司營運，透過工研院「AIdea人工智慧共創平台」，利用大數據與AI分析員工未來是否會有離職風險，期找到解決方案留住人才。

工研院巨資中心執行長馮文生指出，2018年8月成立「AIdea人工智慧共創平台」，以「先解題、再媒合」的服務，匯集國內AI產業議題庫、資料庫、人才庫，協助產業跨入AI應用，並舉辦AI競賽、參與AI議題解題等，加速企業AI化及延攬AI人才。

AIdea會員從今年1月4061人，到12月增加到近萬人，並已上架124個議題，發出超過370萬元獎金與獎品，成為AI人工智慧創新應用方案的孕育基。工研院昨舉辦AIdea技術交流會，邀請在AIdea平台成功媒合AI議題的企業及團隊出席受獎並交流技術。

AIdea計畫主持人的專案組長霍安莉表示，AIdea平台媒合的議題「員工離職預測」，短短3個月吸引467人參加解題，蒐集可能影響員工離職的因素，如年齡、績效、最高學歷、出差數、請假數等，利用大數據與AI分析員工未來是否會有離職的風險，輔助企業針對離職風險較高的優秀員工及早啟動留才管理機制。

解題者王宗仁表示，Aldea的議題多元且直接與產業連結，有助各領域的資料科學家了解企業在AI的實際需求，並讓參賽者在比賽中挑戰自己、拿獎金、增加個人在科技業的曝光度，順勢被企業延攬。

解題者李永嘉表示，工研院有優秀的機器學習團隊，能給業界提出較佳的詮釋，確保數據適用性與預估的成效，也激發參賽者的競爭潛力，充實解決問題的實作能力。

(中時 )