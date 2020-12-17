內政部次長花敬群表示，這次修法棒子蘿蔔並重，包括前面用強制拆除手段，後頭用提高容積獎勵到1.3倍，提高誘因也增加強制力，目的是希望盡快處理約300至600案屬於極度危險的海砂屋或高樓層的集合住宅。

花敬群並說，在全部300到600案中，政府已具體掌握200多案，包括110棟屬高樓層危險集合住宅、以及134案的海砂屋。而政院今天通過「都市更新條例」第57條、第61條、第65條修正草案，主要是對於都更案內危險建築物，在已取得住戶多數共識，並有完善安置配套的前提下，可免除地方政府代為拆除的協調程序。另也提高容積獎勵誘因，最高可達原容積1.3倍，希望雙管齊下，協助民間加速重建，讓國人住得安心。

他表示，57條的修正，在於強制拆除，61條及65條則是提高獎勵，棒子蘿蔔並重，目的是希望盡快處理約300至600案屬於極度危險的海砂屋或高樓層的集合住宅。

花敬群也表示，全台到今年4月前，共完成耐震初評12000筆案子，但因所有高樓層危險住宅還有3萬多案，等於還有2／3未完成耐震初評， 不過，今年底會完成全國36000筆快篩，凡是疑似有危險的都會補助進行耐震初評，屆時就能掌握大概可能符合高樓層危險集合住宅標準。

內政部解釋，36000筆快篩，是指在1999年12月修法前的6層樓中高層建築物約有3萬6200餘件，這些建築物興建時因耐震設計標準較低，恐有耐震能力不足而危害公共安全之疑慮，但由於戶數較多，整合更為不易，加上獎勵不足，實務推動改建困難。

(中時 )