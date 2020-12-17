震驚社會的台南馬來西亞女大生性侵命案起因吃案，曾讓高雄市長陳其邁重話宣示「如有吃案，分局長負所有責任」。高市董姓女子日前遭不明男子闖入屋內毆打，3日前往報案卻遭警方拖延，5天後才取得報案三聯單，分局承認員警及值班幹部疏失，依規定行政議處，加強教育。

董女日前與同居張姓女友發生口角，怒甩張女3巴掌，疑似張女的男性朋友疑似想要替她出氣，取得董女住處鑰匙前往恐嚇。董女控訴，1日租屋處被男子闖入，對她又踢又踹，3日上午她先到醫院求診，下午前往民族派出所報案，受理員警竟以「要指認才能受理」為由拒絕報案，甚至還懷疑董女是欠地下錢莊債務才被打。

遭到員警拒絕的董女一度因為身體不適，再度前往醫院急診，因傷勢嚴重住院。董女不滿員警處理態度消極，狀告市議員及媒體。7日晚間，董女向醫院請假前往派出所，才順利取得報案三聯單。

三民二分局督察組長周春成表示，員警絕對沒有說出「要指認才能受理」這句話，當時董女來派出所報案時，員警有陪同董女前往住處調閱監視器，同時間董女身體不適緊急就醫，才疏忽沒開單。5日員警還打電話關心董女身體狀況，但當時董女表示仍在住院、不便前來派出所完成手續。

周春成強調，此事件員警延遲開出報案三聯單確實有行政瑕疵，將依規定記一支申誡，連帶值班主管需加強教育。

(中時 )