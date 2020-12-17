新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天展開8強淘汰賽，穀保家商化身的新北市藍，此役受到雲林縣2位投手壓制，全場僅敲出4支安打、攻下1分，還推出「左右護法」潘文輝、林昱珉，最終以1比0險勝，晉級4強。

首局新北藍前兩棒都敲出安打，並靠著中外野手失誤攻下1分，但之後沒能續添分數，面對雲林縣張家誠、陳伯明2位投手全場僅敲出4安。

新北藍雖搶下4強門票，但總教練周宗志坦言，今天打者發揮不理想，「一直追打壞球，導致攻勢無法連貫，但雲林2任投手也表現的很不錯，尤其是變化球投得不錯。」

遲遲沒能將分差擴大，新北藍在6局上2出局先推出潘文輝中繼，最終他用42球、投2.3局，被敲2安、投出4次三振，9上1出局再換林昱珉接手最後2出局數。

周宗志表示，原本潘文輝前面還有1位中繼投手，但分數始終未能拉開，才提前推出潘文輝上場，現在這種一場定生死的比賽，每一場比賽都是要戰戰兢兢，球員的態度還要更積極一點。」

潘文輝坦言並未想到會這麼快上場投球，今天最快球速「僅」149公里，他自嘲說「有點難看」，「今天有點冷，身體有點熱不開，自己上場至少要有150公里。」

難得投長中繼，潘文輝表示，過去在牛棚也會有投到5、60球，所以問題不大，接下來的高中木棒聯賽，教練也有意讓他轉為先發，「可能會投1、2場先發，什麼角色我都可以，只要能投球就很開心。」

林昱珉9局上1出局上場關門成功。（大會提供）

(中時 )