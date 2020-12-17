科技部國研院與成大合作「國研院台灣半導體研究中心台南基地」，於今日正式啟用，由國研院長吳光鐘院長與成功大學校長蘇慧貞共同揭牌。

國研院台灣半導體研究中心台南基地由成大提供校內空間，國研院負責修繕、增建，取得銀級綠建築候選。這也是配合政府5+2產業創新計畫中的「綠能科技產業推動方案」，由國研院與成功大學攜手打造的低碳綠能產學研發平台。

主要建築是地上四層、地下一層的「半導體研究大樓」，內部設置有能與業界生產研究環境接軌的200坪半導體無塵室，是達美國聯邦標準10級、也就是符合ISO 14644標準的ISO class 4高規格無塵室，另外還有35坪生醫光電核心設施檢測實驗室，總樓地板面積近千坪。

未來國研院和成功大學將結合雙方優勢，整合國家資源，建構「晶片異質整合封裝」、「CMOS高壓與感測晶片」、「微機電感測器」、「先進生醫感測晶片」及「無線感測晶片系統整合」等技術的服務平台，提供南部地區研發前瞻性科技的重點技術與服務。

並與新竹的國研院台灣半導體研究中心本部同步前進、南北分工，齊力開發物聯網、生醫、感測等具未來性的產業所需要的半導體製程與應用研究服務。同時亦將協助南部地區師生執行產業界計畫，以人才培育為目標，增加學生的實作經驗，以便其未來能更快進入產業，藉由與新竹本部南北串連，為產學界吸引和栽培出更多高階人才。

(工商 )