新竹市義消總隊總隊長鄭宏輝邀請藝人吳鳳到新竹市消防訓練基地，體驗消防義消的日常工作。兩人演練消防衣著裝、消防射水訓練和火場模擬，現場也有消防猛男協助，讓吳鳳不禁佩服消防員的工作並不簡單，他也讚鄭宏輝：「不愧是義消總隊長，果然厲害。」

為了替新竹市消防局招募義消夥伴，義消總隊長鄭宏輝力邀吳鳳一起體驗消防工作，希望透過有趣的互動過程，實際操作示範消防員的打火工作，吸引大家的興趣，讓更多人成為義消夥伴的一員。

消防衣笨重不好穿脫，鄭宏輝協助吳鳳試穿消防衣的同時，也碰巧遇到兩位體態健美的消防員，大秀肌肉為整個過程添加養眼成分，看看別人想想自己，兩個人互虧對方的六塊肌比較團結。

鄭宏輝表示，加入義消並不簡單，要努力學習專業知識，強健自己的體能，還要有衝入火場的勇氣，而且一有突發任務就會被打斷和家人的相處時光。

吳鳳一聽，便問是否會不捨自己的家庭時光被打斷？鄭宏輝笑說，自己之前教孩子數學題，結果剛好遇到不會的題目，正煩惱要怎麼跟孩子解釋時剛好電話鈴響，原來是有任務要支援，意外成了能夠逃離數學難題的機會。

「城市的安全要靠許多人付出努力。」鄭宏輝表示，義消是無酬的工作，但有義消夥伴的投入，在重要關頭就能大大減輕消防員的負擔，鄭宏輝邀請更多人加入義消團隊，眾人齊心守護家園。

(中時 )