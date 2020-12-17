台大醫院新竹分院為外科強項分院，近日幫病患者成功移植腎臟，術後恢復良好，15日邀請患者前來分享心路歷程，院方準備蛋糕祝賀病患重獲新生。台大醫院新竹分院表示，目前院內擁有眼角膜及腎臟移植技術，未來病患若有需求無須舟車勞頓奔波台北總院與新竹之間，竹竹苗患者更能就近診療。

台大新竹分院設有器官移植捐贈管理小組，整合院內多個臨床與醫事科部，成立跨專科器官捐贈工作小組與腎臟移植團隊，積極推動器官勸募活動及健保卡器捐註記，今年獲得器捐中心表揚為優秀器官勸募醫療機構，也成功替病患移植腎臟，術後皆十分良好。

一名內科加護病房的病人11月中旬不幸腦死，家屬發揮大愛同意器官捐贈，11月12日捐出心、肝、腎、胰臟和眼角膜，其中一枚腎臟由台大新竹分院為吳姓病人進行移植，手術後吳先生恢復順利，不需再進行透析治療。此外，台大新竹分院也發展活體捐腎移植，外科移植團隊於12月2日為一名朱爸爸進行捐贈手術，將他的左腎移植給他的兒子，捐贈與移植手術進行順利，朱爸爸術後5天出院，朱先生恢復良好也即將出院。

台大新竹分院外科部醫師林昊諭指出，過去新竹地區腎衰竭的病友常常要遠赴北部醫學中心尋求換腎的治療，如今台大醫院新竹分院已成功為兩名腎衰竭病友移植，讓新竹的病人可以直接在地進行移植。未來將持續推廣器官勸募與活體腎移植，造福更多腎衰竭的病友。

(中時 )