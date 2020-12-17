蔡政府宣布全面開放萊豬進口，國民黨立委之前針對《食品安全衛生管理法》、《學校衛生法》提出多項修法草案因應。（本報資料照）

立法院將於下周表決萊豬開放行政命令，民間反瘦肉精毒豬聯盟今(17日)召開記者會，公佈立委對於「是否廢止衛福部的8項行政命令，禁止萊豬進口？」的假投票調查，其中有46位在野黨立委同意「廢止開放萊豬」的行政命令，至於民進黨僅有1人表達反對廢止，其他立委皆不回答或不願表態。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠表示，自14至16日透過電話及傳真向立委國會辦公室訪調，調查結果國民黨37位立委皆會投票廢止行政命令，另外民眾黨5位、時代力量3位及無黨籍立委1位也同意廢止開放萊豬，合計共46位立委表達反對開放萊豬立場。

李建誠指出，除了基進黨陳柏惟、無黨籍林昶佐和趙正宇以各種理由不願回應外，在野黨都有共識廢止行政命令，至於執政黨部分，僅莊瑞雄辦公室表達反對廢止行政命令，其他立委皆不回答或不願表態。

李建誠提到，總統蔡英文的決策，執政黨立委至今僅1人響應，即便行政院長蘇貞昌保證嚴格管控，黨籍同志仍不敢表態力挺，「最後就只能祭出黨意凌駕民意，硬幹到底，變成民主的悲劇」。他直言，投下開放萊豬的立委將被見證背叛民意，「投票紀錄將成為出賣選民健康的證據」。

至於，立法院將於24日起開始處理萊豬行政命令、食安法、學校衛生法等修法，為抗議蔡政府逕自開放萊豬，國民黨團則是醞釀於表決前一晚，在立法院外舉辦晚會，守夜護食安。

(中時新聞網)