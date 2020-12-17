苗栗縣政府舉辦健康促進頒獎典禮，其中衛生局與文化大學合作提出「智慧掌舵健康掌握－健康吃聰明動，打造社會智慧熱點」專案，榮獲全國唯一三金獎。（巫靜婷攝）

中國文化大學體育運動健康學院院長蘇俊賢（左一）說明，獲獎計畫案的發想與得獎原因。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府17日表揚逾45個協助推動保健業務的績優單位與個人。（巫靜婷攝）

苗栗縣推廣健康友善城市，教育處、文觀局、衛生局分別提出專題計畫，參與2020年健康城市暨高齡友善城市獎項類及海報類，囊括6大獎項。（巫靜婷攝）

苗栗縣參與國健署與台灣健康城市聯盟主辦，2020年健康城市暨高齡友善城市獎項類及海報類，囊括6大獎項，其中「智慧掌舵健康掌握－健康吃聰明動，打造社會智慧熱點」專案，榮獲全國唯一三金獎，縣府也於17日表揚逾45個協助推動保健業務的績優單位與個人。

苗栗縣推廣健康友善城市，教育處、文觀局、衛生局分別提出專題獲獎，其中衛生局與中國文化大學研究提出社區健康促進模式專案，榮獲健康城市類創新與韌性獎、口頭海報獎、最佳人氣海報獎，三金獎入袋，衛生局17日獻獎予縣府，並由副縣長鄧桂菊頒贈感謝狀給協助計畫發想、推動的文化大學運健系。

文化大學體育運動健康學院院長蘇俊賢表示，社區健康促進策略呼應對抗病毒，融入智慧創新概念，思考服務族群需要什麼，民眾覺得1個人運動孤單，成為運動健康促進的困難，副教授戴旭志發想「揪團」模式，其中1團走了台灣44圈多的步數，整個計畫累積達1億3000多萬步，很不容易。

國立陽明大學教授、台灣健康城市聯盟祕書長郭憲文指出，2020年健康城市暨高齡友善城市獎，全國共有323作品參賽，由專業學者評選，苗栗縣投稿38件，得獎2獎，尤其海報類競爭激烈，得獎率更低，苗栗縣揮別去年評選失利，今年各局處再接再厲參加，獲得三金獎從全國22縣市脫穎而出。

(中時 )