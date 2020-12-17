國立苗栗特殊教育學校高二學生鍾棋皓（左），在特奧男子組特奧輪鞋競速項目奪2金牌成績最佳，學校老師馬雨庭（右）表示，比起獲獎，藉比賽機會學習生活自理是最大收穫。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府17日接見表揚2020年全國身心障礙國民運動會、全國田徑錦標賽獲獎選手及教練。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府17日接見表揚2020年全國身心障礙國民運動會、全國田徑錦標賽獲獎選手及教練，教育處指出，今年全國身障運共摘下7金、8銀、14銅，全國田徑賽也榮獲2金、2銀、2銅成績，其中國立苗栗特殊教育學校高二學生鍾棋皓，在特奧男子組特奧輪鞋競速項目奪2金牌成最大贏家。

鍾棋皓說，自己從小就對直排輪有興趣，也打下基礎，培訓過程一直很努力，利用社團課勤加練習。苗栗特殊教育學校老師馬雨庭表示，鍾棋皓在滑輪項目本身就有基礎，過去也比過特奧滑冰項目，滑冰與直排輪很像，賽事經驗對滑輪培訓很有幫助。

馬雨庭指出，鍾棋皓從高一正式培訓，除了利用社團課，體育課及課餘時間也會多練習，初次參加全國身障運，就在滑輪競速項目300公尺、500公尺，各奪下1面金牌，成績最佳。

不過學校也坦言，特教生通常畢業後便投入職場，少有繼續升學，運動賽事獲獎或許對學生未來生涯發展幫助有限，但比得獎更重要的是經驗，學生難得跨到外縣市參賽，很多學生都是第一次造訪賽事舉辦地台南、台東，過程能學習生活自理、適應團體生活是最大收穫。

副縣長鄧桂菊表揚優秀運動員及教練，頒發共51萬5000元獎勵金，除了感謝縣內各身心障礙服務會、學校團隊、教練辛勞付出，也鼓勵選手們繼續接受挑戰，不斷突破自我，為縣、為國爭光。

(中時 )