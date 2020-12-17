苗栗一名已婚人夫阿達（化名）與女子小青（化名）發生婚外情，2人從國內激戰到國外，不僅偷吃不知道擦嘴，還在車內大談性事，包括「X頭好敏感，好爽」、「我嘴巴都是妳的雞雞味」，結果這些入骨對話都被行車紀錄器錄下，正宮得知後崩潰氣炸，怒對小青提告求償，由於小青與阿達發生關係事證明確，遭法官判賠元配30萬元。

阿達的老婆怒控，小青明知阿達是有婦之夫，還與他發生婚外情，甚至相約到泰國旅遊，更在車上大聊性事，結果2人對話全被行車紀錄器錄下來，內容提及，2人多次前往某家摩鐵，該摩鐵應該頒給他們VIP，小青還誇讚阿達太勇猛「一次可以做3個小時」，甚至還抱怨阿達太久，導致她在泰國玩到腿痠。

法官還在行車紀錄器聽到小青對阿達說「我是不是把你搖出來了…難怪你說你會喜歡在上面」、「我每次要吸的時候…都覺得好像要突破叢林的障礙？…然後舌頭都很忙。」，不止如此，行車紀錄器也錄下2人激戰的纏鬥聲。

法官勘驗對話錄音後，認為小青明知到阿達已婚，卻仍與對方交往，且互動方式依社會一般觀念也已足以動搖對方婚姻關係，及造成對方配偶精神上痛苦，明顯侵害正宮配偶權，因此判小青須賠償30萬元。全案可上訴。

(中時新聞網)