2021台灣燈會將在明年2月26日至3月7日在新竹市登場，由於整個展區都在舊城鬧區，影響廣及居民、學生、商家與病患，市府17日決定燈區內10所國中小在管制期間提前至下午3點放學，洗腎、行動不便民眾，也將發放「特殊接駁證」，5家醫療院所急診皆不受影響。

新竹市政府今天由8個燈會相關局處長共同舉行記者會，說明「2021台灣燈會居民生活指引辦法」，市府強調，將會「充分溝通」，即日起啟動3區、7場民眾說明會，也將在區公所設立燈會聯合服務中心，讓民眾諮詢各項交通管制。

市府17日決定燈區內10所國中小在管制期間提前至下午3點放學，洗腎、行動不便民眾，也將發放「特殊接駁證」。（陳育賢攝）

市府並將做好「萬全準備」，規畫實際演練，以因應各種情境。最後將以「弱勢優先」為原則，現場將設有貼心服務車，以便老弱婦孺與行動不便的民眾搭乘，特殊需求也將事先調查盤整，以專案方式處理，若有臨時緊急、特殊狀況，將有專責志工協助。

交通處長倪茂榮指出，由於燈區將於沿舊城區展開，燈會期間將於市區畫分「汽車管制區」汽車應憑證進入、「機車管制區」汽車不得進入機車需憑證、「行人徒步區」等3區，管制時間平日下午4點到凌晨0點，假日下午2點到凌晨0點，將發放通行證給在地居民，讓居民日常通勤、通學、就醫可以順利進出。

民政處長倪冠勛則表示，居民通行證發放原則將依管制區分為汽車通行證、機車通行證與特殊接駁證，汽機車通行證以戶為單位，3人以下1張、4人以上2張，將由市府調查管制區內設籍戶人數，並由里鄰長發放，並於明年1月15至20日發放至各戶；市府也於區公所設置「燈會綜合服務中心」，有特殊需求者可於1月21日後洽詢申請。

另，特殊接駁證則針對洗腎需求、托嬰中心接送等特殊需求提供，由相關主管機關調查需求人數後統一發放。

管制期間學生上下課情形，教育處表示，燈會期間受影響的上課天數計有5天，2月26日、3月2日到5日，以不會停課、不調整學年行事曆、不影響寒假期原則，保障學生學習權益。

教育處說明，管制區域的市立學校共10所，在上述5日間提早至下午3點放學，包含新竹市幼、東門、三民、北門、民富、東園、新竹、西門、龍山等國小以及三民國中等10校。

國、私立學校包含新竹女中、新竹高工、清華附小、曙光女中及曙光小學則建議比照市府方案辦理，或由該校本權責自行決定。

補習班或課照中心在管制時間內的下課接駁，教育處將設置11處特殊接駁臨停區，請業者配合以路隊方式將學生帶至「特殊接駁臨停區」，再交由家長接回。

醫療院所方面，燈會交通管制區內有國泰、南門、上水透析、安慎、安和安新、新生、新中興7家院所。燈會期間的一般門診，除南門醫院外，各院所皆正常開放，5家醫療院所急診皆不受影響。針對長期洗腎病患，將發放特殊接駁證，讓病患與其家屬方便接送。

針對管制區內的公司行號，將廣發通行證給區域內的公司，讓員工都能出入上下班；也已先行調查如超商、賣場等店家的補貨時間，店家表示會配合於管制時段外進行補貨，也期待燈會帶來的大量人潮與商機。

燈會期間垃圾清運平日晚間6點前收運時間正常，比照春節模式，每條路線清運次數不變，但平日晚間6點後的收運時間，移至至上午7點，收運時刻表將再公告，另外新增6處「定點」收運，包含東明街133號、香山運動公園等地。

周六、國定假日收運時間從原本晚間時段改至上午8點至下午2點，周日維持8條定時定點收運、晚上收運時間改為上午8時開始收運。另外，燈會期間，大型家具暫停收運。

(中時 )