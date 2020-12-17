竹南鎮公所舉辦讀經大會，結果受到教育去中影響，今年報名人數大減剩3成多。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮為了發揚優良中華文化，從鎮長方進興上任以來，恢復舉辦竹南鎮讀經大會，並由竹南鎮內各小學輪流承辦，今年的讀經大會報名情況卻因中央去中政策，不再重視傳統古文傳授學習而大受影響，原本預定名額600人，至今卻只有200多人報名，承辦的新南國小呼籲有興趣的民眾學生能踴躍報名。

竹南鎮是擁有深厚傳統中華文化底蘊的城市，對於傳統書法、繪畫、以及陶藝、竹編等藝文活動，非常重視，尤其是幼兒傳統古文傳授背誦，向來都列為幼兒啟蒙教育的重要一環。因此，從早年竹南鎮就有舉辦讀經大會的傳統，但後因執政輪替，一度中斷這項優良傳統。

竹南鎮現任鎮長方進興3年前就任後，就恢復讀經大會活動，並由鎮內小學輪流舉辦，希望推動加強各校學童重視背誦古文經籍，開發兒童無窮的記憶潛能，落實小朋友勤學讀經風氣，以及文化紮根教育。

今年的讀經大會考訂於12月26日下午13時，在新南國小舉行，預計受理6百人參加，自即日起報名至12月17日中午12時截止，主辦單位替每位過關考生準備精美紀念品、獎狀等，活動安排包括敲狀元、放榜點狀元、齊頌禮運大同篇等，讀經範圍則以禮運大同篇或是心經為必讀，另四書、三字經及弟子規等則列為選讀。

結果報名至17日中午截止後，只有200多人報名，與過去報名大爆滿的盛景相去甚遠，尤其是鎮內幼兒園，過去都是參加主力，但今年幼兒園報名狀況卻非常冷清。

據悉，中央教育政策明顯去中，不再鼓勵學校教授古文經籍，因此，許多幼兒園不再將教授幼兒背誦古文經籍為重要課目，國小雖然仍舊維持教授，但時數上有所降低，因此而影響讀經大會參與人數。

(中時 )