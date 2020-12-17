台南市府工務局17日移除下營區大屯174線洋紅風鈴木廊道32棵危險樹木。（台南市工務局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市府工務局17日移除下營區大屯174線洋紅風鈴木廊道32棵危險樹木。（台南市工務局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市府工務局17日移除下營區大屯174線洋紅風鈴木廊道32棵危險樹木。（台南市工務局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市下營區大屯174線洋紅風鈴木廊道被專家診斷出染上白腐朽病、白蟻等病蟲害，市府工務局17日先移除32棵危險樹木，並將加強該段巡檢工作，以維護用路人通行安全。

下營大屯段市道174線兩旁行道樹種滿洋紅風鈴木，每年約1月至2月開花時節，沿途可以看到粉紅花朵掛滿枝頭，道路兩旁的天空綿延形成粉紅花海，總是吸引遊客或過路人駐足拍照。

近年來洋紅風鈴木花況愈來愈差，且今年10月底一陣強風掃過，2棵洋紅風鈴木應聲伏倒，經台南社區大學樹木專家李武昌老師檢視，原來它們生病了，該路段有上百棵風鈴木染有白腐朽病、白蟻、等病蟲害，恐導致樹木中空頭重腳輕情況，養分無法順利吸收，倘風雨來襲，將可能發生倒伏或斷枝的情況。

工務局以維護用路人交通安全為優先考量，並參考專家建議，今針對較高大且難以救治之危木忍痛移除32棵洋紅風鈴木，挖除的樹根部分，將先讓土壤休養生息一段時間，待其土壤恢復生機後，再利用台積電綠色減碳植樹計劃進行補植。

(中時 )