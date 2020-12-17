女星林莎臉蛋甜美、身材超凶狠，曾拍過清涼寫真，被網友封為「國民初戀」、「台版三上悠亞」等稱號。近日，綜藝節目《綜藝大熱門》的突襲企劃找上她，潛入家中偷拍熟睡的模樣，讓現場來賓都驚呼太性感！
在林莎的同意下，《綜藝大熱門》製作單位半夜闖入她的房間，由特派員無尊負責掌鏡，一進門就看到林莎把內衣掛在椅子上，廁所還有私人用品，讓無尊害羞不已，驚呼：「這可以播嗎？」
無尊將林莎的睡姿拍下，便大聲唱歌故意吵醒她，林莎驚醒後大喊：「你是誰？！」試圖將對方逮住，打扮成伍佰的無尊則笑嘻嘻地說：「你好，我是『五百』，拍到妳的睡姿了，哈哈。」
熟睡照傳回攝影棚後，立刻引起現場人的暴動，原來林莎身穿超低胸的兩截式睡衣，即便仰躺仍有渾圓胸型，加上ㄦ字腰和美腿，被讚睡姿相當撩人。
閨蜜元元認證林莎睡覺幾乎不會動，就連有人打呼都不會被影響，林莎也笑說：「跟我睡過的朋友都知道，我真的完全不會亂動！」這番引人遐想的言論馬上被男星們歪樓，孫生、大根、曾子余都想報名了，直呼：「還有缺人嗎？」
(中時新聞網)
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