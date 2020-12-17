立委林淑芬17日召開記者會指出，她與看守台灣協會於今年10月揭露「LG舒適毯」塑化劑含量超標近四百倍，並要求經濟部標檢局針對市場上「塑膠地磚」進行抽樣市面調查。塑膠地磚市購結果終於出爐。30件樣品中，只有三分之一的塑膠地磚合格，剩下三分之二（20件）塑膠地磚之塑化劑全數超標！超標倍數從3倍～93倍之間。購樣管道從實體「特力屋」到網路「momo購物網」等都有。

根據經濟部標檢局資料，三十件市購樣品中，有五件為回收料製成（編號4、8、11、14、20）。CNS國家標準雖未針對再生料製成地磚限制其塑化劑含量，不過第十點標示部分，明訂若使用回收物料，應標示回收物料之比例。

本次市購中該五項再生料製品皆未依國家標準進行標示，因此標檢局以「新料標準」對該五項產品進行檢測，且全數超標。林淑芬指出，CNS8906（聚氯乙烯系地磚）未規範回收料之塑化劑含量，是該標準的大漏洞！塑膠地磚之所有會有塑化劑含量的規定，是以人體健康為考量，而不是以新舊料達成度容易與否為考量！

林淑芬要求，標檢局應立刻啟動修正CNS5486的法制作業，將再生料也納入塑化劑含量的標準並與新料一致，確保民眾的健康安全！

根據經濟部標檢局資料顯示，二十件超標樣品中，有3件超標30倍以上、7件超標20-30倍、8件超標10-20倍、2件超標3-10倍。其主要添加塑化劑種類為DEHP（20件），其次為DINP（19件）、DBP與DIDP（各3件）及BBP（1件）。

在九種受到毒管法列管為毒性化學物質的鄰苯二甲酸酯類塑化劑中，衛福部目前有訂定其中五種的每日容許攝取量，剛好為這次市購調查中有檢測到的這五種，其每日容許攝取量最低為BBP，其次為DEHP、DINP與DIDP、BBP。

林淑芬解釋，這些市購的塑膠地磚，各種花紋都有，大部分模仿木板紋路，也有些模仿大理石。若有家長把木紋塑膠地磚誤會當作木板，讓小孩在上面玩耍、爬行，由於塑化劑凝固點為零下負五十度C左右，在常溫常壓下是流動性高的油性液體，很容易從互相纏繞的PVC分子鏈中跑出來，而讓小孩沾得滿手是塑化劑，對於處於口腔期的小孩危險性很高，而且房間若西曬，塑化劑也會揮發出來，影響室內空氣品質與身體健康。

至於建築物若發生火災，林淑芬說，著火的PVC更會產生大量的酸性氣體與世紀之毒戴奧辛，嚴重威脅消防人員健康與環境品質。這種具有風險的東西，政府更應主動加強把關，同時透過商品標示要求其揭露充分資訊。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，環團代表要求應一併「標示塑化劑種類」、並加註「勿讓小孩在上面爬行」、「接觸後請清洗身體相關部位」等警語，業者表示反對。業者們說，現在國內市售塑膠地磚，很少有業者會添加鄰苯二甲酸酯類塑化劑，LG舒適毯只是少數個案，結果標檢局市購調查出來，竟有三分之二超標，顯示業者不僅缺乏自律，也缺乏誠信，無法任其「自主管理」，經濟部標檢局應儘速將其公告為應施檢驗商品，積極為人民把關，讓塑膠地磚的國家標準不再是自願性標準。

林淑芬補充說，塑膠地磚業者反對標示塑化劑種類，只是考量到其商業利益，怕標示後民眾不敢買，而以「國際間並無類似要求」、「將造成國際間貿易困擾」等理由排拒。甚有連「經銷商、進口商或貿易商可能無法取得商品添加塑化劑種類」的理由都敢說，如果業者連他們賣的商品添加了什麼東西都不知情，這樣他們還敢賣？難道他們只知賺錢，對客戶身體健康與環境的影響通通不必在意？

(工商 )