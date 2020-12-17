全球首座亞熱帶綠能建築技術研發測試平台結合美國新加坡等國際研發單位，投入跨氣候帶綠能建築研發。(曹婷婷攝)

高達55％全球耗電來自於建築，降低建築耗能是國際間發展節能減碳的關鍵策略，工研院今天在台南沙崙智慧綠能科學城–綠能科技示範場域，展示亞熱帶首座旋轉式綠能建築技術研發測試平台，該測試平台是繼美國與新加坡後，全球第3座，可模擬不同房屋座向將採光、遮陽、隔熱、通風等測試條件客製化，大幅提升建築節能技術開發，未來將鏈結商業使用。

工研院攜手日本東京電力公司等12家國內外大廠，投入百億智慧節能商機，主打「節能展示屋」及全球首座「亞熱帶綠能建築技術研發測試平台」，結合美國新加坡等國際研發單位，投入跨氣候帶綠能建築研發。

工研院近年由經濟部能源局支持下，在沙崙綠能科學城綠能示範場域中投入綠能和建築整合技術，今舉辦成果發表，由經濟部能源局局長游振偉、工研院院長劉文雄、台南市長黃偉哲等人為亞熱帶綠能建築技術研發測試平台（SPINLab） 、節能展示屋等揭牌亮相。

劉文雄表示，SPINLab可360度旋轉，模擬不同房屋座向與不同太陽方位角度對建築的影響，同時測試建築材料與各項設備性能，建置數據資料庫，供未來相關法規修訂的實證依據，也可提升產品進軍同類型氣候市場的競爭力。

「節能展示屋」則較一般住宅減少1／2耗能，並要以最少的建築設備、整合的創新技術來達到綠電最大化的終極目標。

工研院結合日本東京電力Power Grid、台達電、台塑等12家國內大廠，一起發展高效率設備、感測器、照明、智慧控制等技術的整合應用，展現在AI人工智慧、5G發展趨勢下，智慧住宅能源效率高、舒適便利的嶄新樣貌，可望為創能、儲能、節能與建築產業帶動每年數百億的產值。

能源局局長游振偉表示，「節能展示屋」模擬南台灣常見透天住宅形式，進行綠電最大化的智慧化節能建築技術示範與驗證。而工研院與成功大學共同建置全球首座「亞熱帶綠能建築技術研發測試平台」，提供不同建築受日照方位影響情境，以驗證綠能建築技術與產品性能。

在智慧控制進步及多元電力發展條件下，有別於傳統綠電建築，將朝更有效、更智慧化提高能源應用效率，讓人們在節能減碳的同時又能兼顧舒適生活。

未來，透過綠能建築技術產學研共創及國際合作的觸角，可望成為我國綠能科技開發及綠能建築示範應用的典範場域，隨著場域的軟硬體設施完工、產業投資、進駐展開，沙崙綠能科技示範場域將成為我國能源轉型的關鍵據點。

(中時 )