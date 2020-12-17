高達55％全球耗電來自於建築，降低建築耗能是國際間發展節能減碳的關鍵策略，工研院今天在台南沙崙智慧綠能科學城–綠能科技示範場域，展示亞熱帶首座旋轉式綠能建築技術研發測試平台，該測試平台是繼美國與新加坡後，全球第3座，可模擬不同房屋座向將採光、遮陽、隔熱、通風等測試條件客製化，大幅提升建築節能技術開發，未來將鏈結商業使用。
工研院攜手日本東京電力公司等12家國內外大廠，投入百億智慧節能商機，主打「節能展示屋」及全球首座「亞熱帶綠能建築技術研發測試平台」，結合美國新加坡等國際研發單位，投入跨氣候帶綠能建築研發。
工研院近年由經濟部能源局支持下，在沙崙綠能科學城綠能示範場域中投入綠能和建築整合技術，今舉辦成果發表，由經濟部能源局局長游振偉、工研院院長劉文雄、台南市長黃偉哲等人為亞熱帶綠能建築技術研發測試平台（SPINLab） 、節能展示屋等揭牌亮相。
劉文雄表示，SPINLab可360度旋轉，模擬不同房屋座向與不同太陽方位角度對建築的影響，同時測試建築材料與各項設備性能，建置數據資料庫，供未來相關法規修訂的實證依據，也可提升產品進軍同類型氣候市場的競爭力。
「節能展示屋」則較一般住宅減少1／2耗能，並要以最少的建築設備、整合的創新技術來達到綠電最大化的終極目標。
工研院結合日本東京電力Power Grid、台達電、台塑等12家國內大廠，一起發展高效率設備、感測器、照明、智慧控制等技術的整合應用，展現在AI人工智慧、5G發展趨勢下，智慧住宅能源效率高、舒適便利的嶄新樣貌，可望為創能、儲能、節能與建築產業帶動每年數百億的產值。
能源局局長游振偉表示，「節能展示屋」模擬南台灣常見透天住宅形式，進行綠電最大化的智慧化節能建築技術示範與驗證。而工研院與成功大學共同建置全球首座「亞熱帶綠能建築技術研發測試平台」，提供不同建築受日照方位影響情境，以驗證綠能建築技術與產品性能。
在智慧控制進步及多元電力發展條件下，有別於傳統綠電建築，將朝更有效、更智慧化提高能源應用效率，讓人們在節能減碳的同時又能兼顧舒適生活。
未來，透過綠能建築技術產學研共創及國際合作的觸角，可望成為我國綠能科技開發及綠能建築示範應用的典範場域，隨著場域的軟硬體設施完工、產業投資、進駐展開，沙崙綠能科技示範場域將成為我國能源轉型的關鍵據點。
(中時 )
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