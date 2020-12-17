多次公開發表萊劑對人體有害主張的醫師蘇偉碩遭蔡政府查水表，高雄市警方要求其在聖誕夜12月25日晚上10點到案說明，為此國民黨團今天召開記者會聲援蘇醫師，並質疑政府若要針對萊劑相關不實訊息告發的話，當行政院發言人丁怡銘誤導民眾說皇家傳承牛肉麵店使用萊牛，怎麼不見衛福部第一時間出面反駁？向刑事局報案告發？

黨團總召林為洲表示，很難相信在台灣，提出與政府立場不同的學術研究報告，竟然會遭到查水表，蔡政府查水表的黑手已經伸入醫界、學術界，蘇偉碩醫師研究萊劑毒害人體的研究已經數10年，立場完全沒有改變，改變的是民進黨，從過去反美牛、美豬動輒以「毒牛」、「毒豬」來稱，若按照蘇偉碩醫師被查水表的標準，當時高喊的「毒牛」、「毒豬」蔡英文主席、蘇貞昌主席、陳時中、陳吉仲、綠營各級民意代表，是不是也要函送和「到案說明」？

林為洲痛批，民進黨以司法恐嚇的手段要讓民眾噤聲，甚至民進黨在萊豬行政命令審查期屆滿的當天約談蘇偉碩醫師，現在是戒嚴時代嗎？國家機器動成這樣！國民黨團會與蘇偉碩醫師站在一起，「我們都是蘇偉碩」一同對抗獨裁的蔡政府，在野黨與民間團題會繼續努力，捍衛民眾食安，拒絕萊豬。

衛環委員會召委蔣萬安指出，衛環委員會在10月12日份召開食安公聽會，就邀請了蘇偉碩醫師代表專家學者方，當時衛福部長陳時中也參加這場公聽會，蘇偉碩醫師現場發表關於萊劑殘害人體的國內外學術研究報告，跟15日在台中市議會與台中市教育產業工會，與數個家長團體舉辦記者會的內容相同，10月份公聽會衛福部沒有提出異議，陳時中靜靜坐台下也未發表任何意見，衛福部官員無一人反駁蘇偉碩醫師論點，2個月後的台中記者會結束後隔天就遭到查水表。

蔣萬安指出，如果衛福部對於蘇偉碩醫師的論點有疑慮，10月公聽會就該站出來反駁、澄清、說明，拿出科學報告好好的論證，而不是用這種打壓言論自由的方式，讓醫界、學術界噤聲，造成寒蟬效應。又或是當行政院其發言人誤導民眾說牛肉麵店使用萊牛，怎麼不見衛福部第一時間出面反駁？向刑事局報案告發？民進黨就是標準的雙標黨，辯不過，就動用國家機器法辨，蔡政府在怎麼打壓、箝制言論自由，也改變不了萊劑對人體有害的事實！國民黨團支持蘇偉碩醫師，也支持所有敢於表達自己專業意見的專家學者，國民黨團會和他們永遠站在一起！

(中時 )