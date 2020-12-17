根據白宮記者協會，美國總統當選人拜登的交接新聞團隊，今天有一人檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈陽性反應。拜登辦公室說，確診者曾跟拜登一同旅行，但無近距離接觸。

美聯社記者兼白宮記者協會會長米勒（Zeke Miller）說，這名感染患者「症狀輕微，現在進入隔離狀態」。這名患者「先前曾在14日與15日協助貼身採訪記者團」。

美國政治新聞網站Politico報導，距離就職日僅剩幾週，即將上任的政府官員可能接觸到病毒。

米勒表示，拜登交接團隊的醫療顧問「仍在追蹤接觸者並評估可能的密切接觸者」，「沒有接觸到這名感染者的」記者團，正在德拉瓦（Delaware）採訪拜登。

拜登辦公室發表另一份聲明證實，這名感染患者昨天與拜登一同旅行，但沒有美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention）定義的「近距離接觸」。

拜登交接團隊還說，他在旅行期間一直遵守佩戴口罩與保持社交距離的指導方針。

Politico報導，「為了謹慎起見」，曾與這名確診患者「有近距離接觸」的一名拜登旅行聯絡團隊成員，下週將自主隔離。

交接團隊又說，經評估，拜登的工作人員無人「可能接觸或傳染病毒」。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1091217

(中央社)