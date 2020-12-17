美國萊豬叩關倒數，台中市長盧秀燕16日會見美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑，當面表達市民反對放寬含萊劑豬肉進口的立場，挨批失禮。對此，前美國共和黨亞太區榮譽主席、國際政治觀察家方恩格律師表示，此舉並不算失禮，且市長也有表達意見的權利。

方恩格在廣播節目《POP搶先爆》中表示，以前AIT處長很多公開行程都要經過華府，至少要討論，看看華府有沒有反對，「很難想像華府會有，酈英傑去拜訪台中應該不會有反對意見，很正常的行程」。

國際政治觀察家方恩格認為，美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑到台中華府應該不會反對，是很正常的行程。（圖／摘自POP搶先爆YouTube）

至於盧秀燕直說台灣民眾不吃萊豬，遭批失禮、違反外交禮儀，方恩格笑說，「大家可以放心，美國不會為了這件事情跟台灣斷交」，並提到台中市副市長令狐榮，有相當豐富的駐美經驗，「你說這個立委說是失禮嗎？真的不算」，因為市長團隊非常了解國家禮儀，「難道市長不能表達意見嗎？」或許是有人為了台灣內政、為了上電視什麼的，批評市長。

此外，主持人朱學恒也問道，酈英傑過去在很多公開活動，都跟總統蔡英文一起出席，這樣正常嗎？方恩格回應，跟過去比較是不一樣的，AIT沒有那麼多公開行程，或跟總統一起出席活動，某個說法純粹是美國要表達對台灣的支持，另一角度來看，有人覺得去年的話，是美國要支持蔡總統連任。

(中時新聞網)