經濟部首次頒發5星優良市集獎勵，北市士東等3處公有市集即獲殊榮，為獎勵5星市集努力精進傳統市場經營管理、提升市集品牌塑造之優良成效及努力，北市府提供每個5星優良市集各150萬獎勵金用來回饋消費者，希望藉此吸引更多民眾走進市場、認識市場、享受市場，進而達到活絡市場商機的目的。

回饋消費者活動由士東市場率先起跑，將於18日，上午10點正式開賣「士在五星集之來士東五呷購五提」9折買菜金，只要1,800元就能買到價值2000元的買菜金，活動當日現場更加碼發送價值500元的市場百貨提貨券給前100名搶到買菜金消費者，邀請消費者與士東市場共享5星市集榮耀；另將透過「市場巡禮」活動從市集評分5大面向見證士東市場5星實力。

士東市場自101年起陸續完成內部整修後，市場煥然一新，尤其注重環境衛生之維護，如落實乾濕分離及垃圾集中分類處理；為維護外食民眾健康，士東市場2樓飲食區已於107年全面換置不銹鋼與陶瓷餐具，自今年3月起市府也輔導士東市場攤商通過衛生局GHP稽查，透過導入食品安全規範，打造市場更加優質之食安環境。

市府今年更首度開辦市集精進計畫，透過士東市場自治會自主整合攤商意願，補助市場針對整體意象、營業環境及市集服務等面相進行改造，其中攤位整體設計改造相當成功，包括歐風簡約式木製攤招、特殊燈光投射及重新設計現代化特色招牌，使老攤位蛻變新風貌。

士東市場自動自發維護環境清潔並精進營運品質已然成為全臺北市公有零售市場之美學典範；士東市場買菜金實體販售僅12／18、12／19兩日，於士東市場5號入口搶購，每日限量500萬元，買菜金面額為200元，每次最高限量購買2萬元，購買時需攜帶身分證。

單筆購入滿1萬元的買菜金即可獲得士東市場百貨專屬提貨券1張，數量有限，送完為止，要買要快，還請民眾把握時間及機會，一同來逛全台最美的市場，一邊享受9折買菜金優惠。

市場處表示，除了士東市場之外，寧夏夜市和南門市場亦將接力推出一系列回饋民眾的超值好康活動，還請大家多多期待。

(中時 )