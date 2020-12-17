一名媳婦在網路上控訴婆婆平常愛撿二手衣物、玩具給孫子，而她每個月花將近萬完給孩子穿有品牌的新衣、新玩具，她認為很多舊玩具含有有毒物質，例如塑化劑等，舊衣服則可能殘留細菌、二手煙等，批評婆婆很丟臉、根本想害孫子。許多網友則認為該媳婦過度崇尚品牌，婆婆能有節省的習慣要感恩。

該媳婦在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，她平常只給孩子穿品牌「Roots」的衣服，鞋子穿品牌「NIKE」，玩具只玩「樂高」，但她抱怨婆婆平常會拿別人的二手衣服和玩具給孩子，「撿別人不要的丟不丟臉，拿一堆款式退流行的二手衣服玩具」，她說給孩子穿有品牌的新衣服、玩新玩具，「搭配你的破爛二手衣能看嗎？」

婆婆常拿二手衣、玩具給孫子，遭媳婦罵想害孫子，網友則認為婆婆的作法很好。（圖／翻攝自臉書）

該媳婦說，先前許多玩具被驗出含有塑化劑，所以要玩知名品牌的玩具才不會有毒，嫌棄婆婆撿舊玩具回來，「擺明就是要害他」；此外，婆婆接收親友的「恩典牌衣服」時，不知道那些衣服上有沒有殘留細菌，搞不好還會有二手菸殘留，「居然要拿這種不知從哪裡撿回來破爛給我兒子穿，根本就是故意要害他生病。」

該媳婦說，婆婆如果真的疼孫子，應該直接拿錢贊助她就好，因為她每個月都花8千至1萬元買孩子衣物，批評婆婆「嘴巴說疼孫，紅包跟錢都不曾包過，笑死人了。」許多網友則回應說，「婆婆這樣節儉，應該要感恩」、「有很多新手媽媽連二手衣都沒有」、「希望你不要把品牌的價值觀灌輸給孩子」，大部分網友皆認為該媳婦過度崇尚品牌，婆婆的想法很好。

(中時新聞網)