天后王菲與小她11歲的謝霆鋒6年多前上演世紀復合，最近兩人傳出情轉淡，更傳王菲身邊有10年粉絲晉升為好友的小鮮肉相陪，但王菲友人駁斥。而王菲前夫李亞鵬近日則跟新女友打得火熱，還被拍李亞鵬穿著羽絨外套縮著脖子，在深夜和新歡海哈金喜一前一後進飯店取暖。

昨(16日)《鏡週刊》報導，王菲和謝霆鋒疑敵不過7年之癢，最近盛傳情變，謝霆鋒過生日不見王菲身影，王菲最近現身「草莓音樂節」，身邊跟著一位引人注目的小鮮肉男，外傳他叫Ryan，是喜歡王菲喜歡了10年的粉絲，因緣際會變成好友，從此幾乎和王菲形影不離。

李亞鵬被拍和女友進飯店。（圖／翻攝自秒拍）

然而對於鋒菲情變傳聞，《東網》報導，王菲友人澄清：「瞎說！」暗示兩人並未分手。另一方面，去年才認戀有「小王菲」封號爵士歌手Susie的李亞鵬，今年初就傳和Susie分手，最近他與小他19歲、曾獲世界小姐中國區總決賽冠軍的「海哈金喜」親密影片瘋傳，李亞鵬還到女方家鄉拜會對方家人，可見對這段關係的重視。

李亞鵬先前回女友家鄉拜見家人。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

海哈金喜近日接受陸媒電話訪問，承認已經加入李亞鵬和王菲創建的「嫣然天使基金會」，說：「我確實加入了嫣然基金，已經開始參加活動。因為，我熱愛做公益。」但不回應與李亞鵬交往關係。據《搜狐娛樂》報導，李亞鵬和海哈金喜最近被拍穿情侶羽絨外套，一前一後進入飯店，兩人一路上縮著脖子和雙手，沒太多互動，相處有如老夫老妻。

(中時新聞網)