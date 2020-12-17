董至成前年辭掉主持12年的《綜藝大集合》，前往大陸拍戲尋求事業第二春，無奈疫情影響被迫返回台灣，淘金夢正式宣告破滅，此外今年10月更和結縭21年的妻子羅若芸簽字離婚，家庭及事業皆陷入低谷，稍早和謝忻開直播提到家庭時，一談到小孩就又忍不住哽咽。

董至成稍早和謝忻開直播吃燒肉與粉絲互動，今年2月和結婚21年的妻子婚變，並於10月完成離婚手續，過程中提到婚姻發生驟變，回憶起過去夫妻相處狀況，他表示當時夫妻吵吵鬧鬧，就好恨為何老婆不諒解自己晚回家？以及為何一天到晚擔憂他的行蹤，至於提到兒子，他則語帶哽咽表示回家看到兒子都會去親吻他，並在耳旁告訴他：「爸爸愛你，I love you」，相當懷念昔日父子的互動。

不過離婚之後，董至成感嘆：「失去這些聲音，整個空間安靜到連空氣流動的聲音都聽得到，太沒有幸福感了」，至於再次提到前妻，他強調：「愛不到也要祝福她，做人要學會寬容與愛」，此外也向在旁的謝忻致謝，感謝在他處於人生低谷時，謝忻仍願意伴隨在旁陪他走出低潮。

根據《鏡週刊》報導，董至成目前主持旅遊節目《台丸真好．寶導旅行團》，不過錄完影至今都還沒拿到酬勞，對此製作人張富向媒體表示，第1集確實沒有給酬勞，但強調「第2集起會給他」。

(中時新聞網)