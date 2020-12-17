德國官方表示，預計在12月27日開始啟動首個新冠疫苗，輝瑞/BioNTech疫苗的接種。宣布該消息的周三，德國也迎來單日死亡人數的新高。

德國必須等待歐洲藥物署(EMA)批准該疫苗，預計該單位在12月21日宣布消息。而一名歐盟資深官員透露，批准使用的時間可能在12月23日。

柏林市政府在與衛生部長和16個地方衛生官員的會議之後，在聲明中表示，聯邦政府將在12月27日啟動疫苗接種計畫。衛生部長先前曾指出，將在疫苗批准後的約兩至三天後，啟動接種計畫。

德國週三新報952名死亡人數，創新高，遠高於前一天的598人。最新周四新報2.69萬名單日確診者。

另外法國總理Castex周三表示，如果歐盟下周批准通過，法國預定在12月最後一周開啟輝瑞/BioNTech疫苗的接種。

總理在國會中指出，疫苗接種工作將在1月加速，並證實老年人為優先目標。

法國衛生單位希望在一月和二月先提供給約100萬名居家照護者，然後在四五月進一步提供1400~1500萬劑給一般民眾。

法國在近幾周打擊傳染病擴散，目前已預訂多家公司總計約2億劑的新冠疫苗。總理Castex指出，政府將在12月30日前先獲得輝瑞疫苗116萬劑，1月5~6日獲得另外的66.7萬劑，2月再獲得160萬劑。

法國在周三新報1.76萬名新冠確診者，遠高於前一日的1.15萬名；衛生單位並新報289名死亡者，略低於周二的307名。

(時報資訊)