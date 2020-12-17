《商情》黃金亞洲電子盤走強 14:492020/12/17 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因傳出美國兩黨針對疫情紓困法案達成共識，規模約9000億美元的紓困案最快有機會在本周通過，加上美國經濟數據不如市場預期，因此提高黃金避險需求，令金價走強；截至台北時間下午2點30分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 2月黃金上漲14.1美元，報每盎司1873.2美元。 3月白銀上漲0.623美元，報每盎司25.675美元。 1月白金上漲16美元，報每盎司1051.4美元。 3月鈀金上漲8.8美元，報每盎司2357美元。(商品行情網) 《商情》空頭回補 激勵LME期銅升至近8年高點 《商情》聯準會維持鴿派 紐約期金收漲 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #走強 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》聯茂中長期前景樂觀 外資續喊買 11:252020/12/17 財經 《商情》預估需求增加 拉抬紐約棉花走堅 10:002020/12/17 財經 《半導體》營運展望轉佳 華泰放量穩揚 12:332020/12/17 財經 《類股》食品展＋雙旺季 族群「食」指大動 11:082020/12/17 財經 後疫情時代 5G產業商機引爆 04:102020/12/17 投資理財 《台北股市》盤中焦點股：台積電、第一銅、台通、撼訊、映泰、立敦 10:002020/12/17 財經 《商情》憂供不應求 支撐國際鐵礦石價格走強 11:252020/12/17 財經 華強北不來電 改賺女人錢 04:102020/12/17 兩岸新聞 比特幣衝破兩萬美元 挖礦概念股攻漲停 10:392020/12/17 財經 MSCI全球指數 剔除中芯等十檔陸企 04:102020/12/17 產業財經 《基金》市場情緒轉樂觀 新興市場債先High 10:172020/12/17 財經 財經熱門新聞 台積叛將爆陸廠殺進7奈米 驚洩5奈米現況 - 財經 蔣爸被中芯重金挖角？驚人年薪曝光 - 財經 才準備啟動5G測試 印度高官喊電子製造超越大陸 - 財經 一山難容2虎！蔣爸來了 台積叛將走人：自爆在中芯1000多天血汗內幕 - 財經 梁孟松閃辭代誌大條！北京出這招 美媒警告中芯不妙 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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