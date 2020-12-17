因傳出美國兩黨針對疫情紓困法案達成共識，規模約9000億美元的紓困案最快有機會在本周通過，加上美國經濟數據不如市場預期，因此提高黃金避險需求，令金價走強；截至台北時間下午2點30分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

2月黃金上漲14.1美元，報每盎司1873.2美元。

3月白銀上漲0.623美元，報每盎司25.675美元。

1月白金上漲16美元，報每盎司1051.4美元。

3月鈀金上漲8.8美元，報每盎司2357美元。(商品行情網)

(時報資訊)