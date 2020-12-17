美國國會即將就新一輪新冠援助方案達成協議的樂觀預期使避險需求持續降溫，周四美元兌主要貨幣走軟，仍徘徊在兩年半低點附近。比特幣在隔夜市場突破20,000美元大關後持續上揚，目前漲破22,000美元，投資服務公司Guggenheim看好比特幣將上看40萬美元。

美國多位國會議員表示，談判代表已接近就一項9,000億美元的新冠紓困方案達成協議，在最樂觀的情況下可望於周四進行表決。

在英脫歐的貿易談判方面，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示歐盟更加接近與英國達成協議，但不能保證一定成功。

CMC Markets策略師Michael McCarthy表示，2021年的成長前景更趨樂觀，使美元表現疲弱，且可能進一步走跌。

目前歐元兌美元漲0.25%，報1.223美元。美元兌日圓跌0.174%，報103.31日圓。澳元兌美元漲0.25%。英鎊兌美元漲0.33%，報1.3552美元。目前美元指數跌0.48%，報90.01。

比特幣在過去24小時內大漲13.75%，暫報22,078.99美元，再創歷史新高。周三隔夜市場，該加密貨幣首度突破20,000美元大關。

澳洲國民銀行匯市部門主管Ray Attril在報告中指出：「比特幣就像最近一樣持續爆衝，但我還是不想要比特幣當作聖誕禮物。」

不過，Guggenheim投資公司投資長Scott Minerd有不同的看法，他認為比特幣仍具有進一步上漲的空間，「在聯準會持續大量印鈔之際，比特幣本身具有的稀缺性，意味著這個最大的加密貨幣最終可望站上40萬美元大關」。

(時報資訊)