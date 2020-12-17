中天娛樂台播出新版電視劇《倚天屠龍記》，號稱是史上原著「最高還原度」的版本，劇中祝緒丹飾演「周芷若」，前後性格反差極大，祝緒丹除了詮釋仙女式哭泣廣受好評，武打戲也大多親自上陣，讓她瞬間圈粉無數，就連韓國天團Super Junior成員金希澈，也驚艷地大讚她的美貌！

劇中飾演「滅絕師太」的周海媚，即是當年1994版《倚天屠龍記》的周芷若，祝緒丹不管戲中戲外都尊稱周海媚為師父，也對前輩的耐心指點相當感激：「只要妳一去找她，她就會很耐心地告訴妳，我覺得妳怎麼樣處理會更好一點！」給她很大信心。

祝緒丹一路從飾演《三生三世十里桃花》的玄女、《一千零一夜》的周心妍，到這次《倚天屠龍記》的周芷若都是反派，是否擔心被定型？祝緒丹不擔心：「說實話，我沒把周芷若當成壞人，就是因為我理解她吧！周芷若演起來特別爽，因為她前期的那種比較柔情，然後後期的比較霸氣。」

林雨申與胡歌同被封為「四大小生」，在《倚天屠龍記》飾演「最帥楊逍」。（中天娛樂台提供）

《倚天屠龍記》飾演英俊倜儻「楊逍」的美男林雨申。（中天娛樂台提供）

金希澈除了被祝緒丹懾服之外，也對飾演「楊逍」的美男林雨申誇讚不已。林雨申在「80後新生代娛樂大明星」評選活動中，與胡歌等人同被封為「四大小生」，新戲中《我，喜歡你》飾演霸道總裁路晉大受歡迎。對於被冠上「最貼近原著的楊逍」，他謙虛說自己不算帥，認為導演會選角他來演，可能看起來跟楊逍一樣「囂張」，隨即澄清自己「很溫柔」。

最新版《倚天屠龍記》由曾經執導過2017版《射雕英雄傳》的導演蔣家駿拍攝，當年蔣導版《射雕英雄傳》推出之後，讓蔣家駿被冠上「不會毀掉原著」之稱號，這次再度挑戰翻拍《倚天屠龍記》，蔣家駿表示：「我希望金庸先生原本想給我們表達的，一些內在的、更吸引人的東西，在這個版本裡面，能夠更好地呈現給觀眾。」《倚天屠龍記》每週一至週五晚間8點至10點於中天娛樂台播出。

(中時 )