中芯國際執行長梁孟松在辭職聲明中透露，已開發完成7奈米技術，明年4月進入風險量產；至於更先進的5奈米和3奈米製程，只要EUV光刻機到來，就可進入全面開發。與此同時，大陸商務部副部長16日在中荷經貿視訊會議中指出，希望荷蘭在華為5G、EUV光刻機等問題上秉持公平立場。

梁孟松在聲明中表示，他從 2017年11月，被董事會任命為聯合首席執行官，至今已3年餘，這段期間，盡心竭力完成從28奈米到7奈米，共五個世代的技術開發。他說，「這是一般公司需要花10年以上的時間才能達成的任務。」

梁孟松提及，中芯國際目前的28奈米、14奈米、12奈米及 n＋1等技術均已進入規模量產，7奈米技術的開發也已經完成，明年4月就可以進入風險量產。5奈米和 3奈米最關鍵、也是最艱鉅的8大項技術也已經有序展開，只待EUV光刻機的到來，就可以進入全面開發階段。

其實梁孟松曾在台積電待了17年，時任資深研發處長，2009年離職後，被台積電競爭對手南韓三星挖角，之後遭台積電指控「洩漏台積電營業秘密給三星」，因此梁被外界視為台積電頭號叛將。

大陸商務部網站消息指出，大陸商務部副部長、國際貿易談判副代表俞建華，16日下午與荷蘭外交部外貿與發展合作大臣卡格，透過視訊共同主持召開中荷經貿混委會第17次會議。

俞建華表示，中荷雙方應繼續堅持多邊主義，積極推進全球貿易投資自由化便利化。中方願在服務貿易、電子商務等領域擴大合作，同時希望荷方在華為5G、EUV光刻機等問題上秉持公平立場。中方將與荷方密切合作，落實好兩國領導人共識，推動雙邊經貿合作再上一個新台階。

卡格則感謝中方在疫情期間為荷方在華醫療物資採購提供的大力支持。荷方重視中國大市場，願與中方一道加強多邊領域合作，希望擴大服務貿易和電子商務領域務實合作，同時探討應對氣變、可持續發展等領域的合作機遇。

雙方一致同意，支持兩國企業籌建企業家委員會機制，並在明年初舉辦首屆中荷線上企業經貿交流會。

(中時新聞網)