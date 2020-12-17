【愛傳媒朱宗慶專欄】打擊樂團迎接35週年，與狠主流團隊合作了全新的影音系列拍攝企劃《來點打擊 We Need Ju》，共有7支影片，以打擊樂為媒介，呈現樂團在工作、生活中與各界的交流互動，拓展跨界連結，激盪創意火花。

其中，《當「打擊」遇見「打擊」》這個專題影片，以「打擊」之名，特別邀請到知名球星「恰恰」彭政閔參與拍攝！

「恰恰」彭政閔是台灣受歡迎的運動員，職棒生涯創下許多輝煌紀錄，還被封為「台灣隊長」，目前擔任中信兄弟的副領隊兼農場主管，以及台灣火星人發展協會理事長，從球員退役轉換跑道後，仍熱心公益。

上週，打擊樂團四位資深團員到棒球練習場，接受了彭政閔指導棒球打擊；本週，則是換「恰恰」來到樂團交流，學習打擊樂器。

12月15日拍攝前，工作同仁先帶彭政閔參觀了一下基金會辦公室，團隊同仁們見到「恰恰」，每個人都成了球迷粉絲，非常興奮！

而「恰恰」也到辦公室與我見面聊了一下，還送了我CHIA23的品牌服飾。我和「恰恰」談到了各自專業領域的發展情形，並針對棒球員和音樂家的培育和生涯交換了意見，是一次很溫馨的交流。

據說，這兩次的「打擊」交流，都產出了相當精采的跨界火花，很期待即將於2021年上架的影片！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)