【愛傳媒LinBay 好油專欄】在自然環境下台灣某些地區的鎘跟砷的含量比其他地區高，但植物對砷的吸收性較低，而鎘、硒、鉬三種的植物吸收性較高，雖然對動物有毒性，但本身不會導致對植物的毒性。

因此為什麼一般稻米殘留到0.4ppm的鎘殘留並不是因為環境汙染而設這個允許值，而是需要考量土地的背景值。

但嬰兒對於有毒性的物質代謝跟耐受的能力都比較差，所以嬰兒食品的鎘殘留允許值是0.04ppm，而不是0.4ppm，所以可能導致一樣來源的米用在一般米果可能殘留允許值是合法，但用在嬰兒米果就不合法了。

這次根據消基會抽查20樣嬰幼兒米製副食品，其中有4件檢出鎘，約在0.05~0.3ppm，以這個數值來看如果在一般米果全部都合法，但如果是嬰兒米果就全部都超標，甚至連號稱都跟小農買不用農藥也不用肥料的喜稼園也不解為什麼自己會超標？

以過去衛福部在103年抽檢全國各碾米廠的稻米的調查，抽驗了200件稻米進一步的分析，鎘的殘留量約在0.22ppm~未檢出之間，平均起來約0.04ppm（88年的調查抽驗134件為0.21ppm~未檢出，平均是0.05ppm），以這些調查來看，再考慮製成米類副食品之後的米含量，用台灣的米做一般米果都合格但做嬰兒米類副食品，有一定的比例鎘會超標。

這也是為什麼這些廠商會出問題，就算你入料的時候檢驗合格，做成一般米果沒事，但嬰兒米果就違法，因為標準不一樣。而根據農委會過去的抽驗，公糧米2019年檢驗100件、合格率93%，2020年檢驗132件、合格率98.5%。

代表公糧米本身其實問題不大，殘留超標的情況其實不高，所以未來是不是要搞到源頭，追查個體農民繳交的公糧，我個人是覺得還是先處理農地工廠尤其是重金屬相關的工廠附近的米卡實在。

這次這四個出包的產品，產品如果以一般米果來看全部都合法，但你要做嬰兒米果，嬰兒米果相對於一般米果價格高，你要賺較高的價格，在原料上要比較嚴謹，如果也拿一般驗出0.2ppm的合法原料去做嬰兒食品，那當然就有較高的機率殘留值超標而違法。

所以公糧米還是沒什麼問題啦，這次是廠商自己原料使用不夠嚴謹的問題。

作者為知名評論人

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(中時新聞網)