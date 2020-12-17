據金融時報報導，美國財政部16日的匯率報告將瑞士與越南列為匯率操縱國，越南盾走勢將成關注。中國信託越南機會基金顧問公司Dragon Capital表示，美國目前評估越南盾被低估4.7%，預期越南盾近期將會略為升值。

美國財政部每半年會遞交美國主要貿易夥伴宏觀經濟與外匯政策報告，報告內指出，越南與瑞士達到匯率操縱國的3項標準，因此將兩國列為匯率操縱國。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，該份報告後續還有美國貿易代表署於12月29日舉辦的公聽會，評議將於2021年1月7日送出，預期之後美國政府才可能採取動作。她指出，儘管現任總統川普可以不經上述正式程序就發布行政命令調升關稅，然隨著美國新任總統拜登將於1月21日正式上任，加上美國企業也無意發生貿易戰，預期應該不會調升關稅。此外，越南一直有提供美國貨幣管理的數據，也簽了許多備忘錄購買更多美國產品，例如機械、飛機、液化天然氣等，以降低美國的貿易赤字，可以說與美國合作進展良好。

展望後市，張晨瑋表示，根據越南證券集保中心統計，今年前11月越南新開戶數較去年同期增加73%，近期交易量已達2018年高點時水準，量先價行的理論下，越股有機會持續上探。就評價面來看，由於越南利率處於歷史低點，估值仍具成長空間，有利股市表現。建議投資者不妨定期定額方式入場，完整掌握越南中長期經濟發展潛力。

(時報資訊)