台股今天仍看晶圓雙雄表現，台積電(2330)填息秀結束，尾盤收跌，導致台股震盪收低，不過，聯電(2303)昨天止跌後，今天持續反彈，維繫盤面多頭氣氛。終場以14258.93點作收，下跌45.53點，跌幅0.32％，成交金額2277.09億元。

分析師指出，今天加權指數回測到5日及10日均線後，都獲得支撐，顯示短線支撐不弱，成交量則萎縮到2277億元，處在量縮整理格局。目前日KD指標仍持續維持交叉往下，開口雖略微收斂，但仍在短空循環中；月線上移到前天低點14050附近，月線及前天低點會是近期下檔重要支撐觀察指標，指數估計在14350～14050點區間震盪。

美國聯邦準備理事會(Fed)開會指出，持續購買政府債券，直到經濟「顯著」改善為止，並宣布維持基準利率逼近於零，同時上修明年經濟預測，可能反映新型冠狀病毒疫苗預期將產生的效應。分析師指出，美國維持利率寬鬆態度，且調升明年經濟成長率預測，預期全球資金行情仍持續進行，對國際股市仍帶來正面效應，長線多頭仍可期待。

櫃買指數今天開高來到本周高點，但也是因為後續量能不繼，呈現開高走低。最後收在179.74點，下跌0.55點，跌幅0.31％，成交金額557.41億元，收盤成交量為本周最低量。

(時報資訊)