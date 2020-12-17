反應北市地價上揚，台北市110年公告土地現值平均調漲2.17%，調幅為5年以來最高的一次，地王則是由101大樓8連霸，以每坪約607萬元居冠，北市雖然有高達92.3%的地區上漲，但受疫情衝擊嚴重的觀光商圈與部分大型飯店地價則是逆勢下跌。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，110年地價調查結果顯示北市的不動產市場呈現「量溫價穩」格局，不過由於平均公告土地現值調幅僅有2.17%，一般民眾明年出售不動產的土增稅增加幅度有限。

北市地王部分則由「台北101大樓」8連霸，明年公告土地現值為每坪607萬元，主要信義商圈區商業活動聚集，加上商辦市場需求殷切，租金逐步走揚，帶動地價上漲，第二名則是「新光摩天大樓」，每坪588萬元。

北市12行政區明年公告土地現值均上漲。漲幅最大的為南港區，主要受惠新東區門戶計畫與公共建設逐步推動，平均公告土地現值調幅3.38%居首，漲幅最少的為文山區。

此次北市4,668個地價區段，有4,312個地價區段（約92.37%）上漲，209個地價區段持平（約4.48%），僅147個地價區段下跌（約3.15%），其中受到疫情影響衝擊，北市三大商圈包括東區、西門與士林夜市，地價都呈現下跌，另外旅館業者同樣面臨衝擊，地價下跌前五名包括有文華東方酒店、美麗信、晶華酒店、美福飯店與萬豪酒店等。

(時報資訊)