聯發科(2454)宣佈成為開放工程聯盟MLCommons聯盟的創始成員，MLCommons是一個開放式產業聯盟，由多家全球領導廠商發起成立，將共同致力於推進機器學習和人工智慧的標準及衡量指標。

聯發科執行副總經理暨技術長周漁君表示，人工智慧的應用日益普及，不僅為人們提供更佳的資訊獲取管道，也為醫療、商業和教育等領域開闢了新的應用發展。MLCommons 聯盟致力於與世界頂尖專家和相關團體制定人工智慧測試標準，從而加速該領域的創新，聯發科將與其他聯盟創始成員攜手促進全球合作，以建立並共享最佳解決方案。

MLCommons聯盟正和聯合業界領先的專家、技術人員和學者，進行開發並共用機器學習和人工智慧的公共資料庫與最佳實作規範，以衡量人工智慧效能的頂尖業界基準MLPerf為例，聯發科今年協助設計首個應用在行動通訊的MLPerf基準測試，並在目前的版本中展現絕佳的結果，聯發科的5G天璣系統單晶片在人工智慧任務的測試中表現出色，並在四個基準模型中的兩個模型上取得了最佳的成果。

除了聯發科外，該聯盟的創始成員還包括有Google、Facebook、微軟、阿里巴巴和百度等多家在機器學習及人工智慧領域的領導企業。聯發科技與聯盟成員將在人工智慧領域的專業知識進行深度交流，以支持跨行業的人工智慧框架和衡量標準，從而精進搭載聯發科技晶片方案終端設備的使用者體驗。

(時報資訊)