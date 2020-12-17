台南一位男子阿倫（化名）曾入獄服刑，出獄後計畫做生意翻身，豈料卻經商失敗賠光家產，此後窩在家中不工作，每月向妻子與兒女討零用錢6000元，還四處向鄰居借錢，阿倫的子女不堪其擾，憤向法院請求免除養育父親的義務。

據判決書指出，阿倫與妻子婚後以販賣成衣維生，妻子的父親亦傾注資金，未料阿倫在子女未上學前，因違反票據法入獄6月，出獄後卻銷聲匿跡不向家人聯絡，妻子長期肩負家中經濟與育兒，相當艱辛。

然，阿倫在小孩讀國中時突然又出現在妻兒的面前，意圖靠著做生意洗刷曾蹲過的身分，卻在三年間將妻子累積的家產賠光，此後從未主動去找過工作，在家讓妻子與兒女養。

而阿倫沒有收入，便轉向妻子與兒女伸手要錢，阿倫不僅要求每月6000元零用金，更會不定期討錢，動輒一次就好幾萬塊，還四處向鄰里、親友借錢，兒女不堪長期在精神、財務方面承受巨大的壓力，因此向法院請求免除父親的扶養義務。

台南地院審理期間，其妻子也出面證實阿倫的惡狀，法官酌情後判定，阿倫長期未盡父親對子女的養育義務，若強令子女需扶養感情疏離的父親，實屬不公平，因此准許子女的請求，免除對阿倫的扶養義務。

(中時新聞網)