政治職人劇《國際橋牌社2》16日拍攝工廠惡意倒薪、工人們上街抗議的橋段，號召超過50名粉絲到場支援演出，和女主角范宸菲飾演的女記者「蘇婉甄」、劇中扮演民主黨立委的演員，和曾任台灣勞動陣線國際部主任劉進興國政顧問及工運場合的老將林明賢老師同場尬戲，貫徹全民劇場概念。

「勞工全勝利，勞工全勝利」現場超過半百名的群眾唱起工運歌曲、舉著又大又重的抗議牌，場面聲勢浩大，讓同戲的女主角范宸菲直起雞皮疙瘩，大呼：「和群眾飆戲超過癮！」，她表示：「現場抗議的群眾粉絲非常了不起，營造出很棒的氣氛，彷彿身歷其境，即使下著大雨，他們都沒喊冷，身為專業的演員當然不能輸！」

製作人汪怡昕感性的說：「在台灣拍政治劇是一件很辛苦的事情，非常謝謝鐵粉的義氣相挺，以及到場聲援的劉進興、林明賢老師，讓我們感受到大家對《國際橋牌社2》行動上的支持，相當感動。」參與演出的觀眾表示：「在那個年代缺席了，這一次想透過參與戲劇，認識台灣政治歷史。」接下來的拍攝也會再多做嘗試，帶給觀眾不同的體驗，《國際橋牌社2》預計2021年年後上映。

(中時 )