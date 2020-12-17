手塚治虫誕辰90周年紀念之作《手塚治虫迷幻少女》將於12月18日在台上映，由其長子手塚真執導，與日、德、英跨國聯手製作，邀請到曾拿下四座金馬獎加七座香港電影金像獎最佳攝影獎的杜可風擔任攝影，加上實力派演員稻垣吾郎，以及二階堂富美，共同打造出最奇幻、異色的情慾世界。

服裝人檯到寵物犬 現驚人尺度

文質彬彬、渾身散發文學氣息的稻垣吾郎，此次在片中飾演總是帶著墨鏡的耽美系作家美倉老師，然而，在光鮮的頭銜、廣大女粉絲的追捧背後，他卻深受自己異於常人的性癖，以及創作上的力有未逮所苦，直到繆斯女神芭波拉（二階堂富美）出現，才再次感受到源源不絕的靈感。

《手塚治虫迷幻少女》劇照。（天馬行空提供）

稻垣吾郎更在片中也不計形象演出美倉老師的驚人性癖，從服裝店人檯到寵物犬，通通成為他的意淫對象，展現驚人尺度。關於這個特別的角色塑造，稻垣吾郎表示，「漫畫原作的時代背景設定在七零年代，所描繪出的美倉老師從精神到身體都是徹頭徹尾的男子漢，但當電影將時代背景挪到今時今日，不刻意去強調角色的男性化特質，我認為更為合適！」

與杜可風合作 稻垣：像做夢

此外，稻垣吾郎也表示這是自己第一次和這麼多跨國專業人士合作，片場常常同時交雜著日文、英文、中文，讓他感到相當新鮮，「我本身就是杜可風的超級粉絲，他攝影的許多電影都是我很喜歡的作品！這次能與他合作簡直就像做夢一樣。」

《手塚治虫迷幻少女》劇照。（天馬行空提供）

而對於一起演出多場激情戲的二階堂富美，稻垣吾郎也稱讚：「芭波拉這個角色非常困難，作家美倉老師是因為芭波拉的出現才重拾創作魂，而拍攝過程中，二階堂富美對我而言也真的是宛如繆斯般的存在呢！」當被問到關於「芭波拉」究竟是否真實存在，導演手塚真也感性表示：「我們是拍電影的人，但我始終認為，觀看電影的人才能完成電影。希望看完電影後，你們每個人都能將屬於自己的『芭波拉』帶回家。」《手塚治虫迷幻少女》將於12月18日在台上映。

(中時 )