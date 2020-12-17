好市多商品種類眾多，許多民眾以挖掘好物為樂。近日，一名男網友分享，在海鮮冷藏櫃中發現一排新鮮魚頭，商品標籤寫著「空運新鮮鮭頭」，諧音令人引發聯想，貼文曝光，網友們都笑了。

原PO（15日）於《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》發文，表示去好市多走到生鮮區時，發現一排冰櫃裡，擺放著一顆顆新鮮的鮭魚頭，但抬頭看商品售價牌卻發現上頭寫著「空運新鮮鮭頭」，諧音引爆的笑點令人想入非非，他搞笑寫下「我就先姑且相信你，不是故意少打一個字的…」。

好市多生鮮區冰櫃的商品標示牌，少一個字讓不少網友都笑翻。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

貼文曝光後，網友都笑到「併軌」，「人家只是龜打錯你幹嘛這樣」、「老公買了，因為老婆愛吃新鮮鮭頭」、「這鮭頭比起來也太大了啦」、「整櫃滿滿的姐夫嗎」、「的確少一個字，應該是少『大』這個字」、「好多膠原蛋白」。

另外，有不少網友質疑這是賣場的另類行銷，並大讚行銷手法做得很好，本來對「鮭魚頭」沒興趣的，都會特別停下腳步多看幾眼，也有不少人表示，這就是中文有趣的地方，同音不同字，造成另一種「笑果」，反會激起消費者的購物慾。

(中時新聞網)