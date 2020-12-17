上下班不用忙著買早餐、晚餐，打開外送App輕鬆點餐，解決口腹之慾，已經是許多人的日常。但是享受便利的過程，事實上也增加了對地球的負擔，製造了極為可觀的免洗餐具垃圾量。外送平台foodpanda今（17）日宣布2021年CSR計畫，計畫在2019、2020年「免廢」計畫的成果基礎上，協同消費者端、店家端，以及外送夥伴端，一同完成更全面的「免廢生活.環境永續」計畫。

foodpanda引述資策會統計資料，他們在台灣市占達到79.6%，在台已經有超過近七萬家合作商家。如今外送服務已經遍及全台21縣市，也涵蓋澎湖、金門。在本島可提供24小時美食外送服務。更逐漸因應消費者需求，提供寵物用品，生鮮雜貨等訂購，雲端超市平均只要20分鐘送到全台各縣市，已經成為不少人日常生活中不可或缺的服務

foodpanda營運總監余岳勳分享2019-2020年平台在環保上的努力。（黃慧雯攝）

foodpanda營運總監余岳勳引述2020年6月環境資訊中心公布的資料，發現今年累積至今紙容器回收量突破7萬頓，除了有外送平台更為盛行的緣故，因為疫情，電子商務交易更為時興也是原因之一。因此，面對環保、減塑、免廢等議題，foodpand是責無旁貸。因此，foodpanda從2019年10月開始在App中是否要索取免洗餐具的選項，並且預設關閉。推行至今，成功減少500萬公斤垃圾，這相當於6500人整年份垃圾量，也就是一個小型社區一整年垃圾量。2020年08月則針對外送夥伴，免費提供50000份專用環保袋，減少外送員在取餐的過程中使用塑膠袋的機會。此外也在2020年11至12月之間，與台南市政府、好盒器合作，推動「愛地球外送、零廢棄生活」計畫，讓餐廳不提供一次性餐具，將食物放置在環保餐具中，再放置在市區範圍內的回收點回收，在進行清潔後，就會送回餐廳。在外送員端，則是舉辦淨灘活動，首場活動就吸引200多位外送夥伴加入，清出927公斤垃圾，成績斐然。

在這樣的基礎上，foodpanda連帶提出2021年CSR計畫，期待針對外送夥伴、消費者、餐廳進行全面教育，透過生活減塑、免廢教育、環島淨灘等三大目標，朝向「免廢生活、環境永續減塑」邁進。

針對外送夥伴端，預計在2021年舉辦8場淨灘活動，每一場約會請來100~200位外送夥伴參與。且也將與海湧工作室、RE-THINK重新思考等第三方單位合作，為外送夥伴以及餐廳設計專場教育課程，預計2021年上下半年將各舉辦十場。

針對餐廳端，則將設計專屬環境保護教育課程，推動環保概念。更預計推廣環保餐具販售計畫。同時鼓勵合作餐廳使用環保餐具，跟第三方環保團體合作，建立環境友善餐廳審核機制，且在App內設立特定標籤，提供消費者作為訂餐時的參考標準之一。

針對消費者端，則會推動訂餐App挑戰與獎勵機制。透過設置訂餐App挑戰與獎勵機制，鼓勵消費者選擇環境友善餐廳，累積點數兌換美食購物金，建立正向循環。其中包含會對消費者發出免廢生活達人獎章，並且提供回饋點數。此外，也將與RE-THINK合作，推廣外送回收百科知識線上宣導、中小學環境教育課程推廣計畫（預計上下半年各舉辦五場）。計畫透過上述三方面的努力，在2021年達成減少1500萬公斤垃圾的終極目標。

(科技)