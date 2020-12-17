嘉義優鮮展館嚴選18家極具在地特色及品質優良的業者、農民團體，組團北上參展，積極拓銷國內外行銷通路與商機。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

縣府更在品牌形象上下足功夫，邀請國際知名設計師聶永真，打造全新品牌視覺。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台北國際食品展17日在南港展覽館一館熱鬧開展，嘉義優鮮展館嚴選18家極具在地特色及品質優良的業者、農民團體，組團北上參展，積極拓銷國內外行銷通路與商機。

嘉義優鮮展館產品從山珍到海味應有盡有，包含榮獲2020台灣精品咖啡頭等獎的阿里山咖啡、享譽國際的阿里山高山茶、堅持產地直銷，來自十大神農得主精心照料採生態養殖方式的金目鱸、虱目魚等豐富水產，現場也有糕餅、花生、產銷履歷米酒、鵪鶉蛋、加工品等嘉義優鮮農特產品。

不僅注重食品安全與美味，縣府更在品牌形象上下足功夫，邀請國際知名設計師聶永真，打造全新品牌視覺， 為消費者帶來優質、新鮮、可口、美味的農特產品，讓美食兼具美味與時尚，在展場中獨具一格，一眼就能看見嘉義縣的創新與用心。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣擁有得天獨厚的地理環境，優秀的農業團隊導入專業及技術，孕育出高品質的農漁畜特產，今年度縣府更建立了農業共同品牌「嘉義優鮮」，未來將透過申請規範，為全國消費者遴選出嘉義縣優質、新鮮且安全的農特產品。

翁章梁盼藉此協助在地小農、業者擴展銷售管道，媒合國內外通路，期許嘉義縣堅強的農業實力不僅能在台灣佔有一席之地，更可以在國際上曝光，明年度也將持續參加台北國際食品展，為民眾推薦優秀的嘉義優鮮業者與產品。

另外，展期間將有精采的嘉義優鮮產品推介及「嘉義優鮮 CHALLENGE 舞蹈」，挑戰成功即可獲得限量嘉義優鮮禮品包，歡迎全台買家與民眾前往台北國際食品展嘉義縣展館洽購，品嚐嘉義優鮮在地好滋味。

(中時 )