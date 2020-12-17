台南一名媳婦上網控訴，指73歲的公公12日跟著宮廟宋江陣出團，卻慘遭丟包，失蹤3天後被尋獲，卻是躺在排水溝、頭破腿斷的一具冰冷屍體。這名媳婦悲痛表示，廟方不但疏忽未注意團員行蹤，事後還冷漠以對，「是你們硬生生把他拖成冰冷屍體！」，並表示希望公布事情經過，還可憐公公一個公道。

這名媳婦在臉書社團《爆料公社》PO文指出，公公從18歲就開始練宋江陣，至今已超過50年，隨著年紀漸長，公公雖還能步行、騎腳踏車，但因罹患高血壓，影響表達能力，沒吃藥就會頭暈（痛），認知遲緩，但沒有失智。

公公於12日凌晨3時許就出門，跟著宮廟宋江陣出團參加廟會。12月13日下午，某位來慰問的宋江相關人員透露，在12日晚間7到8點之間，公公曾求助過宮廟委員，表達想要回家，麻煩幫忙打電話給家人，但是沒有得到回應。

原PO說，監視畫面顯示，宋江陣頭一行人於12月13日凌晨12點53分浩蕩上車離開，卻在1點08分看到沒有上車的公公獨自一人，往東北方向走。

而家屬是在12月13日早上6點，從一同參加廟會的朋友口中得知，沒看見爸爸上車，家屬著急尋人，卻得到宮廟回應「不知道啊，以為他被家屬載走了。」，家屬只能自己瘋狂找人，有網友提供訊息，在南科穗高一廠看見公公，家屬向兼任宮廟副主委的里長求助，幫忙調閱監視器，卻遭回應：「別人說什麼我就要做什麼膩？」。

3天後，眾人在一處排水溝中找到公公，但他已頭破、腿斷，明顯死亡，原PO控訴「他一個人流著淚在那裏等我們救他，是你們硬生生把他拖成冰冷屍體！一條人命，我們只想要個公道，給我可憐無助、那樣被無視致死的爸爸一個公道！」對此，目前廟方尚未針對此事作出正面回應。

(中時新聞網)