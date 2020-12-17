台中市長盧秀燕16日會見美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑時表達反萊豬立場，引發AIT發表指稱「政治人物散播不實資訊」。對此，國民黨台北市議員游淑慧譏諷，美國總統川普散布假消息，請問台灣外交部有說話嗎？莫非AIT官員，已經覺得自己在國內，所以教訓台灣的地方首長？

游淑慧今在臉書發文表示，「說的好」！AIT指稱，政治人物散播不實訊息是無益的，請翻成英文跟美國的媒體再說一次。美國大選第二天，川普相當不滿，宣稱選舉有弊，美國三家無線電視台認為川普的指控並無證據，以「散播不實訊息」中斷現場直播，而川普發文也被推特的事實查核團隊標記為誤導資訊。

游淑慧接著表示，選後，川普繼續發文向支持者喊話，強調「我贏得選舉」（I WON THE ELECTION！）；卻也隨即再被推特註記，與選舉消息不符（Official sources called this election differently）。川普說，醫師們治療冠狀病毒確診患者時，或許可替他們體內照射紫外線或注射家用消毒水。

游淑慧表示，川普「散播的不實訊息」的事蹟族繁不及備載，包括發文相支持者喊話「我贏得選舉（I WON THE ELECTION！）」、稱醫師們治療冠狀病毒確診患者時，或許可替他們體內照射紫外線或注射家用消毒水，但台灣的外交官，從來不會在美國說「川普總統閣下，政治人物散播不實訊息是無益的」。

盧秀燕今天在大甲受訪時表示，教育部及衛福部都分別規定萊豬不能給學生、運動選手，以及醫療機關人員吃，代表萊豬有疑慮，以反駁「散播不實資訊」之說，不過，她也表示尊重AIT發言。

(中時新聞網)