高通今(17)日宣布，推出Snapdragon678行動平台，這是繼Snapdragon 675的新一代產品，實現整體效能升級與高速連線，捕捉精細的照片、影片，提供沉浸式娛樂體驗。

高通技術產品管理副總裁Kedar Kondap表示，高通擁有獨特優勢可支持OEM推出新一代裝置，提供符合消費者需求的功能和效能。Snapdragon 678透過可靠的連網能力、以極高的速度和持久的電池續航力，為消費者的日常娛樂提供所需的行動功能。

高通Snapdragon 678主打沉浸式娛樂體驗的升級，透過Kryo 460 CPU和Adreno 612 GPU驅動圖像渲染速度加快，降低丟幀並透過高幀率實現清晰和逼真的視覺效果。高通Snapdragon 678已針對Unity、Messiah、NeoX和Unreal Engine 4等頂級遊戲進行優化，並且賦予能夠快速取得熱門應用程式和內容的能力，提供手遊玩家將驚人的客製化體驗。

另外，高通Snapdragon X12 LTE數據機提升超快的上傳和下載速度，加上快速的回應時間。它支援先進載波聚合，下載速度高達600 Mbps，上傳速度高達150 Mbps，也支援所有主要的蜂巢模式以及授權輔助存取(LAA)，以增加容量。

除了上述效能升級之外，高通Snapdragon 678以快速及可靠的連網能力與持久的電池續航力，支援動態攝影和錄影功能及沉浸式娛樂體驗。

(時報資訊)